Фроч: зачем Джошуа бой с Нганну, если он хочет стать чемпионом мира?

Многократный чемпион мира, а ныне комментатор, британец Карл Фроч прокомментировал организацию поединка между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, который, как ожидается, состоится в марте.

«Моя первоначальная мысль была о том, что это неплохой бой. У Энтони Джошуа могут возникнуть проблемы. Мы видели, проблемы были у Тайсона Фьюри. Но произошло ли это потому, что Нганну действительно хорош? Или Фьюри не настроился? Думаю, что второе.

Это не самый плохой бой. Оба большие и могут ударить. Этот поединок может меня взволновать, но я не уверен, что он должен состояться, потому что Энтони Джошуа хочет стать трёхкратным чемпионом мира. Бой с Хрговичем имеет смысл. Вероятно, но кону будет вакантный титул IBF. Также есть Чжан Чжилэй», — сказал Фроч на своём YouTube-канале.