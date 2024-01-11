Кравцов: контракт на бой с Бетербиевым, который подписал Бивол, это пиар

Глава тренерского совета сборной России по боксу Эдуард Кравцов высказался о возможном поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Не думаю, что у Бивола с Бетербиевым есть конфликт. Отношения у них не дружеские, но уважительные друг ко другу точно. Что касается контракта, который подписал Дмитрий, то думаю, это в большей степени пиар. Тем более если Артур об этом не знает, как можно его подписывать и обсуждать. В принципе, бой был бы интересен для мировой боксёрской общественности. Все ждём результата боя Бетербиев — Смит, там уже будет видно. Там же свои сложности, дело не в самих ребятах, а в договорённостях Top Rank и Matchroom», – сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.