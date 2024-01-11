Стало известно, когда и где могут сразиться Салихов и Браун после отмены их боя на UFC 296

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов проведёт поединок с представителем Ямайки Рэнди Брауном на турнире UFC Vegas 85 в ночь с 3 на 4 февраля. Об этом информирует издание MMA Orbit со ссылкой на ESPN US.

Отметим, что спортсмены уже должны были встретиться друг с другом. Бой был запланирован на турнир UFC 296 на декабрь прошлого года, но был отменён в связи с признаки простуды у Брауна.

Напомним, Салихов в прошлом поединке встречался с представителем Дании Николасом Далби. Бой продлился всю дистанцию и завершился единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28) в пользу Далби.

Браун в предыдущем бою был сильнее Веллингтона Турмана. Победу он добыл единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28).