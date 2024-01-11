Стало известно, в каком городе будет прописан получивший паспорт России Кевин Джонсон

Ветеран бокса Кевин Джонсон, недавно ставший гражданином Российской Федерации, получил самарскую прописку. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин только начинает жить. Прописка у него будет в Самаре. Нам предложили назвать одну из подмосковных школ [бокса] именем Кевина Джонсона. Его также пригласили провести мастер-класс в Чехове», – приводит слова Хрюнова ТАСС.

Напомним, за время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 боях, в которых добыл 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с участием нового гражданина России завершились вничью. В настоящий момент Кевину 44 года.

Ранее Кевин дал первый комментарий после получения российского гражданства.