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Стало известно, в каком городе будет прописан получивший паспорт России Кевин Джонсон

Стало известно, в каком городе будет прописан получивший паспорт России Кевин Джонсон
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Ветеран бокса Кевин Джонсон, недавно ставший гражданином Российской Федерации, получил самарскую прописку. Об этом рассказал промоутер Владимир Хрюнов.

«Кевин только начинает жить. Прописка у него будет в Самаре. Нам предложили назвать одну из подмосковных школ [бокса] именем Кевина Джонсона. Его также пригласили провести мастер-класс в Чехове», – приводит слова Хрюнова ТАСС.

Напомним, за время карьеры в профессионалах Джонсон принял участие в 60 боях, в которых добыл 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения. Ещё два боя с участием нового гражданина России завершились вничью. В настоящий момент Кевину 44 года.

Ранее Кевин дал первый комментарий после получения российского гражданства.

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