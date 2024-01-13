В семье Нурмагомедова отреагировали на слухи о возможном возвращении Хабиба в бои

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не собирается возвращаться в смешанные единоборства. Об этом сообщил дядя прославленного российского спортсмена Нурмагомед Нурмагомедов.

«Тренер Хавьер Мендес заявил, что Хабиб тренируется с ним, чтобы подготовиться к бою с Леоном Эдвардсом? Нет, он тренируется для себя. Поддерживать форму это святое дело», — приводит слова Нурмагомеда Нурмагомедов «Спорт-экспресс».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить свою карьеру в смешанных единоборств. Известный аналитик Чейл Соннен предположил, что российский боец может вернуться в октагон, чтобы подраться с чемпионом UFC в полусредней весовой категории Леоном Эдвардсом на турнире UFC 300.