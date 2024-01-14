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Бернард Хопкинс назвал лучшего боксёра 2023 года

Бернард Хопкинс назвал лучшего боксёра 2023 года
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы легендарный американец Бернард Хопкинс назвал, по его мнению, лучшего боксёра 2023 года.

«Кроуфорд. Посмотрите, кого он победил и как он это сделал. То, как он выступил, можно зачесть за три боя. А от Спенса поражение отняло четыре боя.

Я – боец. И я могу сказать, что когда вас так избивают, то отнимают годы. Вы не увидите это в одночасье, но это отнимает кое-что у человека. Он по-прежнему способен драться, но след остаётся. Вы слышали, чтобы Спенс называл потенциальных соперников?» — сказал Хопкинс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Ранее телеканал ESPN назвал лучшего боксёра 2023 года.

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