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ESPN назвал имя лучшего боксёра 2023 года

ESPN назвал имя лучшего боксёра 2023 года
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Американский портал ESPN признал абсолютного чемпиона мира в первой полулёгкой весовой категории Наоя Иноуэ лучшим боксёром 2023 года.

Второе место занял непобеждённый чемпион мира в двух весовых категориях, американец Девин Хейни. Также кандидатами на награду были лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, американец Теренс Кроуфорд и двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Дэвид Бенавидес.

Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся 26 декабря в Токио (Япония), Иноуэ бился с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Бой продлился 10 раундов, японец победил техническим нокаутом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.

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