Бразильский боец UFC бросил вызов Шаре Буллету

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. После одного из боёв, в котором бразилец Брунно Феррейра нокаутировал американца Фил Хоус, победитель вызвал россиянина Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

«Я бы очень хотел подраться в своей родной Бразилии. Мы понимаем, что будет UFC в Рио. Именно там я хочу сразиться с Шарой Буллетом», — заявил Феррейра сразу после боя.

Магомедов провёл пока только один бой в UFC, но за всю свою профессиональную карьеру боец не потерпел ни одного поражения в 12 поединках. В UFC Шарабутдин дебютировал 21 октября 2023 года, где смог единогласным решением оказаться сильнее бразильца Бруну Силвы.