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Шара Буллет отреагировал на слухи, что он возглавит мартовский турнир UFC

Шара Буллет отреагировал на слухи, что он возглавит мартовский турнир UFC
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Непобеждённый российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отреагировал на новость о своём следующем поединке.

Магомедов поделился на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) постом о том, что поединок с его участием возглавит турнир UFC, который пройдёт 2 марта в Саудовской Аравии.

«Кто угодно и где угодно. Поехали», — написал Магомедов.

Шарабутдину Магомедову 29 лет. Россиянин дебютировал в UFC на турнире UFC 294 в октябре, победив единогласным решением бразильца Бруно Силву. Его профессиональный рекорд в смешанных единоборствах — 16:0.

Ранее Гор Азизян, тренер Шарабутдина Магомедова (16-0), высказался о сроках следующего боя подопечного.

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