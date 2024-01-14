Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC

Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера на турнире UFC
Комментарии

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг), россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся. Анкалаев нанёс непреднамеренный запрещённый удар коленом в голову, после чего рефери дал Уокеру паузу на восстановление, однако вышедший в клетку врач принял решение снять бразильца.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера — 20 побед и восемь поражений.

UFC 2024. UFC Fight Night 234, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев (W) - Джонни Уокер
14 января 2024, воскресенье. 05:20 МСК
Магомед Анкалаев
Окончено
KO
Джонни Уокер
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android