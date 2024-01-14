Алексей Тищенко высказался о победе Бетербиева над Смитом

Обладатель титула WBA Евгений Тищенко прокомментировал победу чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева над британцем Каллумом Смитом.

«В целом бой сложился так, как я предполагал, что Артур выиграет этот бой с преимуществом. Но были эпизоды, когда Смит достаточно удачно атаковал. В четвёртом раунде у Артура была затяжная атака у канатов, а потом на следующие полтора раунда он взял паузу, не совсем понятно это было. Связано это с тем, что он функционально подустал или понял, что может закончить бой, и не захотел финишировать Смита слишком рано.

В целом же работал грамотно, чётко, левая рука была очень хороша. Прямые удары постоянно попадали, беспокоили соперника, не давал ему сконцентрироваться, настроиться на атаку и постоянно тревожил Каллума. Это было достаточно эффективно. Бетербиев бил тогда, когда соперник не ждал, и процент точности был очень высокий. И эпизод с окончанием боя — удачно выбранный момент, всё совпало, он точно попал и понял, что соперник в состоянии грогги, после этого уже не отпустил и довёл дело до конца», – сказал Евгений Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхья Гасановым.