«Стареющий» Бетербиев уничтожил Смита. И это кризис перед Биволом?

В ночь с 13 на 14 января в Квебеке (Канада) на арене «Videotron Centre» прошёл большой боксёрский вечер. В его главном событии сошлись непобеждённый российский нокаутёр с канадским паспортом Артур Бетербиев и британец Каллум Смит. У многих были реальные опасения относительно состояния чемпиона. А всё потому, что поединок с Энтони Ярдом оставил вопросы. Тогда Бетербиев получил солидный ущерб и выглядел не так убедительно. Но сам Артур вышел в ринг, чтобы заставить замолчать всех критиков.

Поединок со Смитом получился очень убедительным. С самого начала Артур полностью завладел инициативой и начал методично разбивать соперника. Пожалуй, в копилку Каллума мог отойти только второй раунд, что нашло своё отражение в записках двух судей из трёх. Но в остальных трёхминутках Бетербиев устраивал тотальное деклассирование. А ведь Смит намного моложе – ему всего лишь 33 года. Артур в свои 33 года выглядел не медленнее визави. Причём с каждым раундом ситуация лишь становилась более удобной и комфортной для россиянина.

Никуда не делась и нокаутирующая мощь Бетербиева. Россиянин с первых же трёхминуток начал буквально засыпать соперника атаками. И очень быстро на лице Каллума начал появляться колоссальный урон. Сам Смит отвечал своими выпадами, но постоянно натыкался на защиту. И поэтому Артур выглядел так, словно только вышел в ринг. А британец продолжал много пропускать. И закономерным итогом этого стали два подряд нокдауна в седьмом раунде. После такого рефери принял решение вмешаться в поединок и спасти Каллума от избиения.

Россиянин выглядел сильнее на несколько голов, полностью превосходил соперника абсолютно во всём. Поэтому закономерно довел дело до итоговой победы. А после поединка заявил, что теперь ему нужен тот самый пояс, который находится в руках Дмитрия Бивола. Артур твёрдо намерен расставить все точки над «i» в своём дивизионе. И поэтому был категоричен: «Конечно, я хочу бой с Биволом. Я хочу забрать четвёртый пояс и закончить свою работу в этой весовой категории. Стать абсолютным чемпионом – это топовое желание».

Многие пытались предостеречь Бетербиева от боя с Биволом, называя его стареющим. Но Артур наглядно продемонстрировал, что все эти переживания были напрасны. Он смотрелся ничуть не хуже Дмитрия, который в конце 2023 года играючи разбил Линдона Артура. Бивол завершить свой поединок досрочно не смог, а вот Бетербиев с такой задачей справился. И, возможно, это лишь добавляет уверенности 38-летнему бойцу, который давно хотел снять все вопросы в этом противостоянии.

Бетербиев доказал всем, что в пенсионеры его записали слишком рано. Он уверенно растерзал Смита и продолжает свой уникальный путь. Теперь рекорд Артура – 20-0. А ещё он является единственным чемпионом, обладающим идеальным процентом нокаутов. Россиянин завершил досрочно все 20 поединков. Но ради одного боя с Биволом Артур готов поставить на кон всё.