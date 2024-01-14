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Стали известны судейские записки боя Бетербиев — Смит

Стали известны судейские записки боя Бетербиев — Смит
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Сегодня в канадском Монреале состоялся большой вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев победил нокаутом в седьмом раунде британца Каллума Смита. Российский боксёр с интервалом в несколько секунд дважды отправил соперника в нокдаун, после чего его секунданты выбросили полотенце.

В Сети появились судейские оценки боя Бетербиев — Смит после завершения шестого раунда. Как оказалось, Артур вёл в поединке на карточках всех трёх судей.

Фото: IBF

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