Кадиев: Уокер растёт от боя к бою, но Анкалаев — боец другого калибра

Победитель Гран-при «Наше дело» Ислам Кадиев прокомментировал победу россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером в главном поединке турнира UFC Fight Nights 234:

«Хороший бой, Магомед на отлично сделал свою работу. Видно, что были заготовки, которые он эффективно применял во время боя. Джонни Уокер однозначно растёт от боя к бою, но Анкалаев — боец другого калибра. Жду его поединок за титул», – заявил Кадиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сегодня, 14 января, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии мероприятия российский боец Магомед Анкалаев провёл реванш с бразильцем Джонни Уокером. Их первая встреча, которая была проведена в октябре 2023 года, была признана несостоявшейся. Второй бой завершился победой Анкалаева – российский боец сумел нокаутировать Джонни во втором раунде.