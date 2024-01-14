UFC больше не может прятать пояс от Анкалаева. Россиянин вырубит и Перейру

В США состоялся первый в 2024 году турнир UFC. В главном событии вечера в октагоне встретились два топовых представителя полутяжёлого веса – россиянин Магомед Анкалаев и бразилец Джонни Уокер. Магомед брутально нокаутировал соперника во втором раунде и ещё раз доказал, что является главным претендентом на титул в полутяжёлом дивизионе.

К бою Анкалаев – Уокер было приковано особое внимание. Бойцы уже встречались в клетке в октябре прошлого года, но так и не сумели толком выяснить отношения. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, когда Уокер был на трёх точках опоры. Джонни забыл, где находится, и ответил врачу, что он в пустыне, после чего рефери внезапно остановил поединок и признал его несостоявшимся.

Учитывая, что предыдущий бой Анкалаева с Яном Блаховичем также был омрачён странным судейским решением, из-за которого россиянин не сумел завоевать пояс, Магомеду во что бы то ни стало нужно было победить Уокера в реванше, причём желательно сделать это уверенно и без судейского решения, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений. И Магомед с задачей справился. С первых минут Анкалаев напирал на Уокера, и если в первом раунде Джонни пытался отвечать на атаки россиянина, то во второй пятиминутке бразилец в основном защищался. В середине раунда Магомед поймал соперника мощным ударом справа, и Уокер рухнул на пол. Анкалаев нанёс только один добивающий удар, и рефери остановил поединок, зафиксировав победу россиянина. После боя Магомед потребовал у лиги титульный поединок.

«Я готовился очень долго, просил реванша сразу. Я хочу биться за пояс. У меня 10 боёв подряд, дайте мне бой за пояс. Каждый, кто выходит против меня, пытается найти ко мне ключ. Но это не каждому даётся. «Готов ли я выйти с Перейрой на UFC 300? Конечно, готов. Я жду сообщения», – заявил Анкалаев на пресс-конференции после турнира.

Магомед Анкалаев Фото: Getty Images

Интересно, что в команде действующего чемпиона организации в полутяжёлом весе Алекса Перейры уже ответили на вызов россиянина.

«Потрясающий нокаут. Мы скоро увидимся», — написал в социальных сетях Гловер Тейшейра, который работает в команде Перейры.

Действительно, бой Перейры и Анкалаева — на данный момент один из самых интригующих в дивизионе. У Магомеда фантастическая серия в UFC: Анкалаев дебютировал в организации с обидного поражения от Пола Крэйга, зато после этого одержал девять побед подряд, да и в титульном бою с Блаховичем, который был признан ничейным, тоже выиграл, хотя судьи и нарисовали ничью. Магомед вернулся на победную серию, мощно нокаутировав Уокера, и теперь Дане Уайту тяжело будет спрятать от россиянина чемпионский пояс.

Анкалаев – универсальный боец. Магомед отлично работает в стойке, что в очередной раз доказал, при этом он действует умно, буквально разбирая соперника на части. В отличие от Перейры, у Магомеда неплохие навыки борьбы, что, конечно, может стать важным фактором в потенциальном титульном поединке. Рубиться с Алексом в стойке – затея не лучшая, поэтому Анкалаеву придётся проявлять все свои навыки. И россиянин готов к этому вызову.

После боя с Уокером Анкалаев точно поднимется в рейтинге и обойдёт как минимум Иржи Прохазку. В титульной гонке останутся трое: Перейра, Анкалаев и Джамал Хилл. Джамал летом оставил титул вакантным, получив серьёзную травму – разрыв ахиллова сухожилия. Пока непонятно, когда он будет готов вернуться в клетку, потому что никаких заявлений по этому поводу от экс-чемпиона ещё не было. Плюс у Хилла осенью были проблемы с полицией, которые тоже могут повлиять на потенциальный титульный поединок.

Да и если брать послужные списки Анкалаева и Хилла, конечно, россиянин более достоин шанса подраться с Перейрой. У Джамала поражение всё от того же Пола Крэйга, а побеждал Хилл Тиагу Сантоса, Джимми Крута и Джонни Уокера, после чего внезапно получил титульный шанс и разобрался с 43-летним Гловером Тейшейрой. У Анкалаева же есть в резюме победы над многими бойцами, которые сейчас находятся в топ-15 дивизиона, в том числе над экс-претендентами на пояс Энтони Смитом, Волканом Оздемиром и Тиагу Сантосом. В последних 11 боях у Анкалаева 10 побед и судейская ничья с Блаховичем – резюме Магомеда самое выигрышное среди всех бойцов дивизиона.

Анкалаев не получил особого урона в бою с Уокером и готов в скором времени вернуться в клетку. Поединок Перейры и Анкалаева может украсить любой номерной турнир, в том числе и предстоящий юбилейный UFC 300. Решение, конечно, за Уайтом и его командой, но особых вариантов у них нет: игнорировать россиянина, который перебил половину дивизиона, просто невозможно. Тем более что сам Перейра и его команда готовы провести защиту против Магомеда. Остаётся надеяться, что всё невезение, которое преследовало Анкалаева в 2023 году, осталось в прошлом и Магомед сумеет привезти в Россию ещё один чемпионский пояс UFC, все шансы для этого у него есть.