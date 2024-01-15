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Биспинг: Джошуа заслуживает уважения за бой с Нганну

Биспинг: Джошуа заслуживает уважения за бой с Нганну
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Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг высказался о предстоящем боксёрском поединке между соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Джошуа заслуживает уважения. Он не должен был встречаться с Фрэнсисом Нганну, он ничего не получит от победы, кроме самой победы. У него 4-0 в последних боях, и он, вероятно, получит победителя боя Усика и Фьюри. Думаю, это произойдёт потому, что Деонтей Уайлдер, ещё один претендент, как все считали, не смог победить Джозефа Паркера.

Думаю, это здорово для Нганну. Он ответил на множество вопросов. Способен ли он конкурировать с боксёрами? Может ли он хотя бы попасть в перчатку? Способен ли он держать удар? Хватит ли ему сил, чтобы продержаться 10-12 раундов? Таковы были вопросы. И ответ на них оказался утвердительным», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

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