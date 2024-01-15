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Гаджиев: Уокер рухнул от ненокаутирующего удара Анкалаева, он рад был проиграть

Гаджиев: Уокер рухнул от ненокаутирующего удара Анкалаева, он рад был проиграть
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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США), и завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

«Анкалаев ожидаемо победил. Я вообще Уокера считал и продолжаю считать бойцом очень средним, и этот бой очередное тому подтверждение. Вымахался абсолютно в первом раунде. О чём человек думал, выступая в пятираундовом поединке? Такое чувство, что Джонни уже во втором раунде искал пятый угол. Как итог — от хорошего, крепкого, но, может быть, не столь нокаутирующего удара рухнул и уже больше не вставал. То есть рад был проиграть, скажем так», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Стоит также отметить, что по итогам ивента Анкалаев получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление.

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