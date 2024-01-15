Гаджиев: Уокер рухнул от ненокаутирующего удара Анкалаева, он рад был проиграть

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу российского полутяжеловеса Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером.

Напомним, поединок бойцов состоялся 14 января, на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе (США), и завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

«Анкалаев ожидаемо победил. Я вообще Уокера считал и продолжаю считать бойцом очень средним, и этот бой очередное тому подтверждение. Вымахался абсолютно в первом раунде. О чём человек думал, выступая в пятираундовом поединке? Такое чувство, что Джонни уже во втором раунде искал пятый угол. Как итог — от хорошего, крепкого, но, может быть, не столь нокаутирующего удара рухнул и уже больше не вставал. То есть рад был проиграть, скажем так», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

Стоит также отметить, что по итогам ивента Анкалаев получил бонус в размере $ 50 тыс. за лучшее выступление.