Уокер выложил фото с разбитым носом после боя с Анкалаевым

Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором поделился своей фотографией после поражения в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым.

В ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером.

Поединок завершился победой Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре и был признан несостоявшимся.

В активе Анкалаева теперь 18 побед, одна ничья и одно поражение. У Уокера 20 побед и восемь поражений.