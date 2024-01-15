«Лёгкие деньги». Хилл высказался о возможном бое с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором высказался по поводу возможного поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Все, что я вижу, – это лёгкие деньги», — написал Хилл в социальных сетях.

Отметим, что рекорд Хилла в смешанных единоборствах составляет 12-1. В январе 2023 года Джамал стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе, победив бразильца Гловера Тейшейру. Но американец так и не провёл ни одной защиты титула, так как получил травму и решил оставить свой пояс вакантным.

Напомним, на счету Анкалаева в смешанных единоборствах 17 побед при одном поражении и ничьей. 14 января на турнире UFC Fight Night 234 Магомед нокаутом во втором раунде победил бразильца Джонни Уокера.