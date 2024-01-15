В команде Уайлдера назвали сроки его следующего боя

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера (43-3-1, 42 KO), высказался о следующем выступлении подопечного. По словам Скотта, Бронзовый бомбардировщик готовится вернуться на ринг в марте.

«Будет ли это кард Джошуа – Нганну? Да, вероятно. Ни для кого не является секретом, чьи имена упоминались. Ещё ничего не подписано. Главное же заключается в том, что Деонтей пытается быть активным», — сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в декабре, Уайлдер проиграл единогласным судейским решением новозеландцу Джозефу Паркеру. Поражение стало для 38-летнего американца третьим в карьере, ранее он дважды уступил действующему чемпиону WBC британцу Тайсону Фьюри.