Гаджиев: скорее мы увидим Хабиба в статусе футболиста, нежели бойца в октагоне

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал комментарий по поводу возможного возвращения экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в ММА.

«Думаю, что с большей вероятностью мы увидим Хабиба в статусе действующего футболиста в каком-то клубе, нежели бойца в октагоне. Это невозможно», — приводит слова Гаджиева «Спорт-экспресс».

Напомним, Хабиб за время профессиональной карьеры принял участие в 29 поединках, в которых добыл 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним поединком россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Ранее сам Хабиб опроверг информацию о том, что он возвращается в ММА.