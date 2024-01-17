Хасим Рахман дал категоричный прогноз на поединок Бивола и Бетербиева

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Хасим Рахман высказался об ожидаемом мегафайте между российскими полутяжеловесами Дмитрием Биволом (22-0, 11 KO) и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 KO).

«Любой, кто выйдет с Бетербиевым в ринг, будет нокаутирован. А если он не уснёт, то бой остановит его угол. Каждому сопернику Бетербиева придётся принимать тяжёлые удары, и это будет больно.

Вот почему боксёры ищут оправдания, чтобы избежать поединка с ним. Объединение должно состояться, и, если оно состоится, Бивол проиграет», – сказал Рахман в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Дмитрию Биволу 32 года. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, россиянин победил единогласным судейским решением британца Линдона Артура.

Артуру Бетербиеву 38 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.

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