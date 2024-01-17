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Льюис: бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа

Льюис: бой с Нганну ничего не даст резюме Джошуа
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный британский боксёр Леннокс Льюис прокомментировал организацию поединка между соотечественником Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

«Моё мнение, этот поединок ничего не даст резюме Джошуа. Он надеется победить, но что он получит от того, когда победит парня в его втором поединке в супертяжёлом весе? Если он проиграет, это будет абсолютный провал. Фьюри прошёл через это, он едва не лишился всего», — написал Льюис в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, поединок Джошуа – Нганну состоится 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Для Нганну это будет второе выступление по правилам профессионального бокса.

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