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Стрикленд: если бы женские бои показывали отдельно, никто бы не смотрел это дерьмо

Стрикленд: если бы женские бои показывали отдельно, никто бы не смотрел это дерьмо
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд негативно высказался по поводу женских боёв в организации.

«Многим не нравятся женские бои. Если бы их показывали отдельно от мужских, то никто не стал бы смотреть на это дерьмо! Это факт. Между мужскими и женскими боями большая разница», — сказал Стрикленд на пресс-конференции.

Шону Стрикленду 32 года. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и в мае 2014-го впервые выступил в UFC. Всего на счету Стрикленда в престижнейшей организации мира 20 боёв, из которых в 15 он одержал победу.

Напомним, 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада) Стрикленду предстоит первая защита титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

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