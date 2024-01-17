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Стрикленд: мне нравится дю Плесси, но я готов убивать

Стрикленд: мне нравится дю Плесси, но я готов убивать
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Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о предстоящем поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который состоится 21 января на турнире UFC 297 в Торонто (Канада).

«Он чертовски неудобный. Он настолько неудобный, что делает какое-то странное дерьмо, и это работает. Он крутой и дерётся жёстко. Его тренер всегда держит его наготове.

На самом деле, мне очень нравится Дрикус, но вот в чём дело… Вы знаете, кто я такой. Я готов убивать, чёрт возьми. Я люблю свою жизнь и не хочу умирать, но я единственный парень, готовый пожертвовать своей жизнью. Однажды, если так случится, я наберусь мужества и сделаю это», — сказал Стрикленд в интервью ESPN.

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