Стало известно, сколько людей посмотрело бой Бетербиев — Смит по ESPN

Стало известно, сколько людей посмотрело боксёрский поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

Согласно информации агентства Nielsen Media Research, средняя телеаудитория поединка Бетербиев — Смит составила 691 тыс. зрителей с пиковой отметкой в 793 тыс.

Показатели боя Мбилли — Мёрдок — 502 тыс. в среднем и 531 тыс. на пике.

При этом цифры в обоих случаях точно больше, поскольку статистика приводится только для просмотров на основном телеканале ESPN, без учёта стримингового сервиса ESPN+.

Поединок между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом состоялся 14 января текущего года. Он возглавил вечер бокса в Канаде. Российский боксёр одержал досрочную победу, сумев нокаутировать своего британского оппонента в седьмом раунде.