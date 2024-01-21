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Дана Уайт высказался о возможном поединке Аспиналла с Перейрой

Дана Уайт высказался о возможном поединке Аспиналла с Перейрой
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Генеральный директор UFC Дана Уайт ответил на вопрос о том, возможен ли бой британца Тома Аспиналла с бразильцем Алексом Перейрой.

«Аспиналл готов драться с кем угодно сейчас. Ему все равно, подерется с любым соперником. Том готов драться с Джоном Джонсом, со Стипе, с кем-нибудь еще. Ему все равно. Так что нам нужно разобраться с этим вопросом. Но я не заинтересован в организации поединка Тома с Перейрой. Алекс совсем недавно поднялся в полутяжелый вес, ему сначала нужно провести защиту пояса и все такое.

Знаете, обоим этим парням нужно еще немного поработать, прежде чем они начнут думать о переходе в другой дивизион и боях друг с другом», – сказал Уайт в интервью TNT Sports.

Напомним, Перейра является чемпионом UFC в полутяжёлом дивизионе. Аспиналл удерживает временный титул UFC в тяжёлой весовой категории.

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