Аспиналл ответил на вопрос о гипотетическом поединке с Перейрой на UFC 300

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), британец Том Аспиналл ответил на вопрос о гипотетическом поединке с чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории Алексом Перейрой.

«Если он захочет драться со мной на UFC 300, я это сделаю. Но я официально заявляю, что я не хулиган. Я не запугиваю парней, которые меньше меня. Но если этот парень захочет подраться со мной, можете на меня рассчитывать», — сказал Аспиналл в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Аспиналл стал временным чемпионом UFC в тяжёлом весе после победы, добытой в бою с россиянином Сергеем Павловичем. В своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США), Перейра встречался с чехом Иржи Прохазкой. Противостояние завершилось досрочной победой бразильского бойца во втором раунде.