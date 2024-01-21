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Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на турнире UFC

Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на турнире UFC
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В ночь с 20 на 21 января в Торонто на «Скоушабэнк-Арене» проходит турнир UFC 297. В одном из его поединков Арнольд Аллен из Великобритании провёл бой с представителем России Мовсаром Евлоевым.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

По ходу третьего раунда британец нанёс Евлоеву запрещённый удар, после чего у российского бойца открылось кровотечение на лице. Рефери пришлось ненадолго остановить поединок.

Евлоев одержал свою 18-ю победу подряд. В профессиональной карьере Мовсар пока не потерпел ни одного поражения. У Аллена – третье поражение. На счету британца также 19 побед.

В главном событии вечера Шон Стриклен проведёт защиту титула в поединке с Дрикусом дю Плесси.

UFC 2024. UFC 297, Торонто, Канада
Арнольд Аллен - Мовсар Евлоев (W)
21 января 2024, воскресенье. 06:15 МСК
Мовсар Евлоев
Окончено
UD
Арнольд Аллен
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