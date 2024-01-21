Махачев поздравил Мовсара Евлоева с победой на UFC 297

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал победу полулегковеса и соотечественника Мовсара Евлоева на турнире UFC 297, состоявшемся, сегодня, 21 января, в Торонто (Канада).

Напомним, Евлоев победил четвёртого номера дивизиона британца Арнольда Аллена единогласным решением.

«Поздравляю, брат. Машина», — написал Махачев в социальных сетях.

Мовсару Евлоеву 29 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го провёл свой первый бой в UFC. Всего на счету Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. В UFC боец идёт на серии из восьми побед.