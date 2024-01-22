Магомедрасул Гасанов проведёт четвёртую защиту титула АСА 25 февраля

Чемпион ACA в среднем весе (до 84 кг) россиянин Магомедрасул Гасанов (19-2) проведёт защиту титула на турнире ACA 171, который состоится 25 февраля на арене «Баскет холл» в Краснодаре. Соперником Гасанова станет соотечественник Ибрагим Магомедов (11-2).

Для Гасанова это будет четвёртая защита пояса, в апреле 2021 года в бою с Николой Дипчиковым он завоевал титул временного чемпиона. В 2022 году подтвердил свой статус – в январе в бою с Абдул-Рахманом Джанаевым и в августе в поединке с Артёмом Фроловым.

Третью защиту титула он провёл в августе 2023 года, победив Саламу Абдурахманова, после чего вышел в полуфинал Гран-при. Ибрагим Магомедов вышел в полуфинал Гран-при в ноябре 2023 года после победы над Михаилом Долговым.