Нганну: Уайлдеру лучше собраться с силами, я хочу, чтобы он был в моём резюме

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что хотел бы разделить боксёрский ринг с американцем Деонтеем Уайлдером до того, как последний завершит выступления.

«Я здесь ради боксёрской карьеры, и у меня много вызовов, много имён. Три лучших парня, которые мне нужны, это Фьюри, Джошуа и Уайлдер. Уайлдеру лучше собраться с силами, потому что я ещё не закончил. Я хочу, чтобы это имя было в моём резюме. Два месяца назад мы разговаривали с PFL о поединке с Деонтеем Уайлдером. Так что всё возможно», — сказал Нганну в интервью Sky Sports.

Напомним, 9 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Уайлдер сразится с двукратным чемпионом мира британцем Энтони Джошуа.