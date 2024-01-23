«Дал слово, придётся ответить». Чимаев сделал заявление о Дане Уайте

Известный чеченский боец смешанных единоборств (ММА), девятый номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев выразил уверенность, что следующим претендентом на титульный шанс в среднем дивизионе должен быть именно он. Хамзат ещё раз обратил внимание, что ранее босс лиги Дана Уайт обещал ему титульник.

«После боя с Усманом мне пообещали, что я обязательно буду драться за титул. Я выиграл тот бой. А потом я слышал, как Дана Уайт сказал: «Я не думаю, что Хамзат станет следующим претендентом на титул». Это полная чушь. Мне всё равно, президент это или кто-то ещё. Если даёшь слово, то придётся за это ответить. Я удивлюсь, если кто-то следующий будет бороться за титул, кроме меня», — сказал Чимаев на канале ESPN MMA в YouTube.