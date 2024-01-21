Хитрость Чимаева сработает идеально. Борз превратит дивизион средневесов в школу борьбы

В ночь с 20 на 21 января на арене «Скотиабанк» в Торонто (Канада) состоялся первый номерной поединок года – UFC 297. Его главными действующими лицами стали Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси. Их чемпионский поединок получился ярким и продлился все пять раундов. Пояс дивизиона средневесов обрёл нового обладателя. Но бой заставил очень серьёзно задуматься о его будущем. Складывается ощущение, что Хамзат Чимаев действительно может совсем скоро завоевать заветный титул.

Главный поединок вечера действительно оставил много вопросов. Удивило то, как именно действовал чемпион. Стрикленд после яркой победы над Адесаньей просто потерялся после второго раунда. Он смотрелся блёкло, не смог развить тот неплохой ущерб, который нанёс сопернику на старте поединка. Поэтому поражение Шона выглядело достаточно закономерным результатом. И складывается ощущение, что с таким Стриклендом Чимаев справился бы очень легко.

Дю Плесси также оставил очень неоднозначное впечатление. Конечно, он очень мощно прошёлся по чемпиону и оставил на его лице огромный ущерб. Под конец поединка Шон был весь в крови. Но при этом любопытным показалось другое. Дрикус несколько раз намеренно пытался уйти в борьбу. Похоже, он готовил её специально под этот бой. Но при этом Стрикленд либо спокойно разрушал все попытки уйти в партер, либо быстро поднимался.

Чимаев много раз доказывал, что действительно является бойцом с высококлассной борьбой. И в этом дивизионе у него есть прекрасная возможность пройти по соперникам буквально катком. Единственным вопросом может стать поединок с Адесаньей, который способен показать себя в партере. Но даже он испытывал проблемы с тем же Алексом Перейрой, которого вряд ли можно назвать борцом даже с огромной натяжкой. Поэтому Чимаев прекрасно понимает, как важно ковать железо прямо сейчас. Поэтому уже обратился к новому чемпиону: «Скоро увидимся, Биплиси. UFC 300».

Конечно, Чимаев очень хочет побыстрее повесить на свои плечи чемпионский пояс. Но при этом пока Хамзат не знает опыта пятираундовых противостояний. А трёхраундовые битвы продемонстрировали, что к их завершению функционально Борза хватает далеко не всегда. И всё-таки кажется, что в дивизионе средневесов борьба Чимаева может стать определяющим фактором. Слишком уж посредственно в этом компоненте выглядят остальные парни. Но успеет ли Хамзат подвести себя оптимальном состоянии именно к UFC 300 – большой вопрос.