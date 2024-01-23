Монсон раскрыл, когда должен пройти реванш с Тактаровым

Прославленный боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал, когда может состояться его реванш с прославленным ветераном ММА Олегом Тактаровым. По словам Монсона, речь идёт о марте этого года.

«Бой с Тактаровым должен состояться в марте. У него съёмки, есть вопросы по здоровью. Поэтому мы отложили на март», — приводит слова Монсона ТАСС.

Напомним, впервые бойцы встретились в августе прошлого года. Их бой проходил по правилам бокса. Противостояние завершилось вничью, после чего спортсмены договорились о реванше. Он должен пройти по правилам смешанных единоборств. Монсону в настоящий момент 53 года, Тактарову 56 лет. Ранее Джефф признавался, что после поединка с Олегом может завершить профессиональную карьеру.