«Не являюсь частью Америки. Это облегчение». Любовь Монсона к России уникальна

Известный боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Джефф Монсон продолжает осваиваться в России. Теперь обратного пути у Снеговика нет: ещё в мае 2023 года он подал заявление на отказ от американского гражданства, а в декабре получил официальное подтверждение: теперь Монсон является только гражданином России.

Джефф Монсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Российская история Джеффа тянется уже давно. В 2011 году он впервые выступил в Москве, проиграв Фёдору Емельяненко единогласным решением судей. С тех пор Монсон плотно обосновался в российских лигах: путешествовал по стране и выступал на различных турнирах. Позже, как заявил сам Монсон, он полюбил Россию настолько, что решил сменить американское гражданство на российское, причём впервые он сказал об этом ещё в далёком 2013 году. Спустя пять лет Указом Владимира Путина Монсон получил российский паспорт, чему был несказанно рад.

Помимо спортивной карьеры, Монсон пробовал себя в разных сферах. Сначала это было творчество — Джефф принял участие в телевизионном шоу «Танцы со звёздами», а затем снялся в историческом фильме «Александр Пересвет – Куликово эхо». После этого Монсон ударился в политику и 9 сентября 2018 года, через несколько месяцев после получения гражданства, стал членом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». На этом Монсон не остановился и в сентябре 2023 года был избран в парламент Республики Башкортостан.

Джефф Монсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Джефф на протяжении всего времени проживания в России признавался в любви к стране, яростно поддерживал президента и не стеснялся отвечать на критику в адрес России. Но при этом критика доставалась и самому Монсону: ему говорили, мол, ты так любишь Россию, но сам имеешь ещё и гражданство США и частенько летаешь в Штаты, чтобы встретиться с семьёй. В ответ на это Джефф неожиданно и как-то даже буднично решил отказаться от американского паспорта. Впервые об этом он сказал ещё в начале года, а уже в конце 2023-го официально отказался от гражданства США.

«Я отказался от американского гражданства в мае, но только сейчас США приняли мой отказ. Я очень рад, что больше не являюсь частью Америки. Это облегчение», — приводит слова Монсона ТАСС.

Тут можно было бы, наверное, сказать, что такой жест – это красивый пиар-ход. Но только, помимо того, что Джефф лишился американского паспорта, спортсмен заявил о том, что и визу в США теперь получить ему будет невозможно. А это ведёт к тому, что он не сможет видеться со своими детьми, к которым периодически летал, уже проживая в России.

«У меня остались в США трое детей, но я не смогу с ними там увидеться. Я больше не получу американскую визу, ведь я против политики США», — сказал Монсон ТАСС.

Получается, что ради жизни в России Джефф пожертвовал многим. Не только паспортом, но и семьёй. Да, с детьми Монсон может увидеться не только в США, однако теперь для этого нужно прилагать гораздо больше усилий, чем это было раньше.

Сейчас Монсон активно проявляет себя в различных сферах деятельности и, конечно, не забывает про спорт, хотя Джеффу уже 52 года. В августе Снеговик провёл поединок по боксу против Олега Тактарова, а в следующем году хочет провести с ним реванш по правилам ММА. Одним словом, Монсон счастлив в России.

«Больше не собираюсь никогда приезжать в США, — сказал Монсон. — Я отказался от американского гражданства с лёгким сердцем. Хочу и буду приносить пользу России».