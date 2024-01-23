Дю Плесси обратился к рэперу Дрейку, поставившему на его поражение Стрикленду

Чемпион UFC в средней весовой категории Дрикус Дю Плесси поблагодарил рэпера и продюсера Обри Дрейка Грэма, который поставил на поражение южноафриканского бойца в поединке с американцем Шоном Стриклендом.

«О, чуть не забыл – спасибо, Дрейк», – написал Дю Плесси в своих социальных сетях.

Дрейк поставил $ 700 тыс на то, что Стрикленд победит Дю Плесси. Рэпер известен своими ставками на крупные бои. Чаще всего фавориты Дрейка проигрывают.

Напомним, поединок Дрикуса дю Плесси и Шона Стрикленда состоялся 21 января текущего года в Торонто (Канада). Он стал главным событием турнира по смешанным единоборствам UFC 297. Дю Плесси одержал победу раздельным решением судей, что позволило ему стать новым чемпионом UFC в среднем дивизионе.