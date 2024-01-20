Рэпер Дрейк поставил $ 700 тысяч на победителя боя Стрикленд – Дю Плесси
Канадский певец и продюсер Обри Дрейк Грэм поставил $ 700 тысяч на поединок между чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом музыкант сообщил у себя в социальных сетях.
Дрейк поставил $ 700 тысяч на победу Стрикленда в предстоящем поединке. В случае успеха его выигрыш составит $ 1 млн 379 тыс.
Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии предстоящего ивента Шон Стрикленд сразится с Дрикусом дю Плесси.
Кард UFC 297:
- Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
- Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
- Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
- Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;
- Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев;
- Брэд Катона — Гарретт Армфилд;
- Шарль Журден — Шон Вудсон;
- Сергей Сидей — Рамон Таверас;
- Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;
- Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
- Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;
- Малкольм Гордон — Джимми Флик.
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