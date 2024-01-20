Рэпер Дрейк поставил $ 700 тысяч на победителя боя Стрикленд – Дю Плесси

Канадский певец и продюсер Обри Дрейк Грэм поставил $ 700 тысяч на поединок между чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом музыкант сообщил у себя в социальных сетях.

Дрейк поставил $ 700 тысяч на победу Стрикленда в предстоящем поединке. В случае успеха его выигрыш составит $ 1 млн 379 тыс.

Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии предстоящего ивента Шон Стрикленд сразится с Дрикусом дю Плесси.

Кард UFC 297: