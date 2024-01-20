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Рэпер Дрейк поставил $ 700 тысяч на победителя боя Стрикленд – Дю Плесси

Рэпер Дрейк поставил $ 700 тысяч на победителя боя Стрикленд – Дю Плесси
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Канадский певец и продюсер Обри Дрейк Грэм поставил $ 700 тысяч на поединок между чемпионом UFC в среднем весе американцем Шоном Стриклендом и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Об этом музыкант сообщил у себя в социальных сетях.

Дрейк поставил $ 700 тысяч на победу Стрикленда в предстоящем поединке. В случае успеха его выигрыш составит $ 1 млн 379 тыс.

Напомним, в ночь на 21 января в Торонто (Канада) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 297. В главном событии предстоящего ивента Шон Стрикленд сразится с Дрикусом дю Плесси.

Кард UFC 297:

  • Шон Стрикленд — Дрикус Дю Плесси;
  • Ракель Пеннингтон — Майра Буэно Силва;
  • Нил Мэгни — Майк Мэлотт;
  • Крис Кёртис — Марк-Андре Баррио;
  • Арнольд Аллен — Мовсар Евлоев;
  • Брэд Катона — Гарретт Армфилд;
  • Шарль Журден — Шон Вудсон;
  • Сергей Сидей — Рамон Таверас;
  • Джиллиан Робертсон — Польяна Виана;
  • Йохан Лайнесс — Сэм Паттерсон;
  • Жасмин Ясудавичюс — Присцила Кашоэйра;
  • Малкольм Гордон — Джимми Флик.
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