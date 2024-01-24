Кевин Джонсон: теперь я 100% русский, шоколадный русский

Американский боксёр Кевин Джонсон, который недавно стал гражданином Российской Федерации, высказался о предстоящем поединка с представителем Ирландии Шоном Тёрнером. Их бой пройдёт 16 февраля на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По словам Джонсона, в настоящий момент он ощущает себя русским на сто процентов.

«Что ж, теперь я гражданин России. Так что это должно быть что-то особенное. Сначала я не знал своего соперника, но никто никогда никого не знает. Я 100% русский, не меньше. Шоколадный русский.

Бой будет совершенно особенным. Всё дело в том, чтобы раскусить его до того, как он раскусит меня. Вот и всё. На самом деле рост не дает такого уж большого преимущества, особенно если ваш оппонент не знает, как использовать это в своих интересах», — приводит слова Джонсона «РЕН ТВ».