Виталий Слипенко продолжит карьеру в среднем весе и выступит на ACA 170

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) ACA Виталий Слипенко объявил о переходе в средний дивизион (до 84 кг).

«Я полноценно поднимаюсь в средний вес из полусреднего, где со многими подрался. Это как глоток свежего воздуха. Мне даже неинтересен реванш с Устаром. Я неплохо с ним подрался. Да, были ошибки, но он не одержал доминирующую победу. Хочу наводить шороху в среднем весе и побеждать. Я не просто меняю весовую категорию, я хочу перезапустить свою карьеру. Уверен, 2024 год будет для меня очень успешным», — рассказал боец о переходе в другой дивизион.

Дипчиков очень тяжело бьёт, у него опасная левая рука. Он всегда рассчитывает на один удар. Моя задача — его переиграть, не дать ему возможность попасть по себе. Я должен сделать так, чтобы ударная техника у него не прошла», — приводит слова Слипенко пресс-служба ACA.

Поединок пройдёт 9 февраля на ACA 170 в Москве, главным событием которого станет полуфинальный бой Гран-при ACA между Евгением Гончаровым и Антоном Вязигиным.