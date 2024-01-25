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Хилл — Анкалаеву: никому не интересно смотреть на твои бои

Хилл — Анкалаеву: никому не интересно смотреть на твои бои
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл обратился к россиянину Магомеду Анкалаеву.

«Никому не интересно смотреть на твои бои, никто не захочет оплачивать PPV твоих боёв. Если просто говорить об ажиотаже — гарантирую, что большинство людей захотят увидеть поединок со мной, а не с тобой.

В своих последних боях я доминировал над соперником и завершал бой финишем. Я экс-чемпион. У тебя был такой же шанс, но ты обосрался. Ты не смог выполнить работу, это не для тебя.

Всякий раз, когда я выхожу в октагон, я показываю, кем я являюсь и почему я достоин быть чемпионом», — приводит слова Хилла MMA News.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

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