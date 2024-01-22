«Не очень высокий IQ». Хилл объяснил, почему Анкалаев не должен драться за титул UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл критично высказался о бывшем претенденте на титул россиянине Магомеде Анкалаеве.

«Я понимаю, ты преследуешь свои цели. Ты хочешь осуществить мечту, тебе нужен ещё один шанс сразиться за титул. Братан, но это не очень умно, ты не делаешь ничего запоминающегося, и, судя по всему, даже не знаешь правил. Нельзя бить людей коленом в голову на земле, и ты постоянно бьёшь соперников по затылку. Всё это снова доказывает, что у тебя не очень высокий IQ», – сказал Хилл на своем YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 234 в январе, Анкалаев нокаутировал во втором раунде бразильца Джонни Уокера.