Легендарный рефери UFC рассказал о слабой стороне Хамзата Чимаева

Легендарный рефери UFC Джон Маккарти рассказал, в чём заключается слабость известного бойца Хамзата Чимаева.

«Он настоящий монстр. Особенно в первых раундах он показывает великолепную борьбу. Есть те, кто может это остановить, но когда он начинает доминировать, то его не удержать, потому что он всегда оказывает давление на соперников и наносит тяжёлые удары. Однако он устаёт.

Я бы сравнил его с Конором Макгрегорм, который выносит своего соперника в стойке, но, как только вы завершите первый раунд, он становится совершенно другим бойцом во втором и третьем раундах. Хамзат обнажил свою слабость — он не умеет контролировать ход боя и распределять свои силы правильно», — сказал Джон в выпуске своего подкаста.

Напомним, профессиональный рекорд Чимаева в смешанных единоборствах составляет 13-0. Хамзат располагается на девятом месте рейтинга UFC.