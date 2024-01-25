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Хамзат Чимаев: я всегда побеждаю

Хамзат Чимаев: я всегда побеждаю
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Непобеждённый боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил уверенность в своих силах. По словам Чимаева, нет соперника, которого он боится.

«Я никого не боюсь. Я избил всех. Я не помню, чтобы когда-то проигрывал в спаррингах. Я всегда побеждаю», — сказал Чимаев на канале ESPN MMA в YouTube.

Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с Камару Усманом. Противостояние проходило 21 октября прошлого года в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Поединок продлился всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Хамзата судейским решением. В общей сложности в активе Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях. В настоящий момент Чимаеву 29 лет.

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