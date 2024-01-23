Чимаев поставил жёсткий ультиматум UFC. Чеченца выгонят из лучшей лиги мира?

Хамзат Чимаев не так давно перебрался в новый для себя дивизион. Но уже рассчитывает получить титульный шанс. Уверенность бойца подкрепила победа над Камару Усманом, которая получилась непростой, но достаточно громкой. И Борз активно высказывал свои притязания на то, чтобы получить поединок с победителем титульного боя между Шоном Стриклендом и Дрикусом дю Плесси. Но сразу после него новый чемпион провёл стердаун с Исраэлем Адесаньей, а Дана Уайт намекнул на скорый анонс. Похоже, такая ситуация буквально взбесила Чимаева.

Терпение Борза заканчивается, а ещё он очень хотел выступить на UFC 300. И теперь Хамзат решил определить правила игры самостоятельно. Он поставил организации жёсткий ультиматум: «Я готов драться на UFC 300. Дайте мне титульный шанс или кого-то другого, но за двойной гонорар. Это должен быть титульный бой. Если нет, то двойной гонорар. Я один остаюсь непобежденным, 13-0, и мне пообещали, что после поединка с Усманом я буду драться за титул, и я выиграл этот бой. Не знаю, что происходит – я слышал, Дана Уайт сказал: «Не думаю, что Хамзат будет следующим драться за титул». Но это полная чушь».

Но стоит отметить, что на этом гнев Чимаева не закончился. Он очень жёстко высказался в адрес главы промоушена: «Если ты что-то обещал мне, то должен отвечать за свои слова. Я парень, который всегда отвечает за свои слова, поэтому мне всё равно, президент это или король. Если ты дал мне слово, тебе придется за это ответить. У нас так заведено. И я буду рад подтвердить делом свои слова, что собираюсь всех прикончить. Может быть, в США всё иначе, потому что там другой менталитет».

Чимаев действительно сделал очень серьёзный выпад в сторону Даны. Он упрекнул Уайта в том, что тот не держит слово. Стоит отметить, что в последнее время босс лиги и без этого не очень дружелюбно относился к бойцам из России. На последней пресс-конференции он раскритиковал Мовсара Евлоева, намекнув на отдаляющийся титульный шанс. После такого резкого спича от Борза реакция Даны может быть ещё более серьёзной.

Конечно, Хамзат попытался немного смягчить ситуацию. Он намекнул, что напрямую с боссом лиги пока не общался: «Не знаю, как всё сложится, но определенно удивлюсь, если следующим драться за титул буду не я. Посмотрим. Я ещё не разговаривал с Даной Уайтом и не знаю, о чëм он думает – ему это известно лучше, чем мне. Но, конечно, я уверен, что должен быть следующим».

Взаимоотношения Чимаева и Уайта всегда были нестабильными. Сначала боец считался одним из главных любимчиков Даны. Но затем стали говорить о том, что босса UFC раздражает поведение Борза. В итоге мечты о титульном шансе оставались лишь мечтами. А бои, которые получал Хамзат, редко можно было назвать очень громкими. И стоило добиться небольшой «оттепели», как Чимаев решил вновь обострить ситуацию. Теперь реакция Даны может быть самой непредсказуемой. Хочется надеяться, что Борз не лишится своего места в лучшей лиге на планете.