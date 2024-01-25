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Бетербиев назвал российского бойца UFC, который нравится Жоржу Сен-Пьеру

Бетербиев назвал российского бойца UFC, который нравится Жоржу Сен-Пьеру
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев рассказал о беседе с с прославленным бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, которая у него состоялась во время авиарейса из Монреаля (Канада) в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты). Во время разговора, спортсмены обсудили непобеждённого бойца UFC чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Мы случайно встретились. Я уже сидел в самолёте, а он зашёл, начал искать своё место. Перелёт был длинный, так что пообщались хорошо. Он сам начал говорить – что Хамзат – хороший проспект, что он ему нравится», — сказал Бетербиев на канале Асланбека Бадаева в YouTube.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова:

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