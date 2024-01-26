Гулян: «Эдуард Вартанян проведёт поединок в марте на турнире «Наше Дело»

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян высказался по поводу предстоящего турнира «Наше Дело» 82 и поделился планами на 2024 год.

«В ближайшее время на пресс-конференции мы объявим новый кард турнира «Наше Дело» 82. Это будет яркое событие не только в России, но и в странах СНГ. Мы изменим концепцию выхода мероприятий, это будет профессиональный формат пресс-конференций и турниров. Мы идём не за количеством, а за качеством мероприятий. И одним из главных поединков турнира 2 марта станет бой Эдуарда Вартаняна. Все другие громкие подписания и анонсы мы обозначим в ближайшее время», — приводит слова Гуляна пресс-служба «Наше Дело».

Напомним, всего в профессиональном ММА Вартанян провёл 29 поединков и одержал 25 побед. В данный момент 32-летний россиянин идёт на серии из восьми побед. Он является победителем Гран-при лиги АСА, выиграв бой у Артема Резникова и получив $ 1 млн за победу.