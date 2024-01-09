«Я возвращаюсь в Россию». Вартанян раскрыл планы на будущее

Известный российский боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян высказался о своём будущем. Спортсмен сообщил, что он возвращается в Россию, где имеет два предложения о проведении поединка.

«Сейчас я возвращаюсь в Россию. Есть два предложения. Может, даже я подерусь один бой и продолжу дальше ждать подписания в UFC. Я себе дал время до лета. Если не получится до лета подписаться в UFC, то, скорее всего, продолжу свою карьеру в ACA, если, конечно, меня там ждут», – сказал Вартанян на канале «Вестник ММА» в YouTube.

Ранее Эдуард Вартанян принял решение попробовать свои силы в UFC. В конце прошлого года российский боец отправился в США, чтобы подписать контракт с сильнейшей лигой мира. Однако Вартаняну до сих пор не удалось договориться с руководством промоушена о заключении соглашения.

Напомним, рекорд Вартаняна в смешанных единоборствах составляет 25-4. В последнем поединке Эдуард досрочно победил Артёма Резникова из Казахстана и стал победителем Гран-при ACA в лёгком весе.