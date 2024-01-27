Уиттакер предсказал победителя в бою между дю Плесси и Адесаньей

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер поделился мыслями о возможном поединке южноафриканца Дрикуса дю Плесси с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я бы сказал, победит Дрикус. В его поединке со Стриклендом безопаснее было ставить на Шона, но Дрикус показал, на что он готов был пойти. Сможет ли он сделать это снова в бою против Иззи? Я не знаю, но он крепкий парень. Он корявый и будет всё время прессинговать. В бою со Стриклендом он продемонстрировал упорство, несмотря на то что пропускал удары. Так что я ожидаю, что победит дю Плесси», – сказал Уиттакер в интервью MMAcarde.

Напомним, Дрикус дю Плесси является чемпионом UFC в средней весовой категории. В своём последнем поединке он раздельным решением судей победил американского бойца Шона Стрикленда. После этого Дрикус бросил вызов Исраэлю Адесанье.