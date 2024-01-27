Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Уиттакер предсказал победителя в бою между дю Плесси и Адесаньей

Уиттакер предсказал победителя в бою между дю Плесси и Адесаньей
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем дивизионе Роберт Уиттакер поделился мыслями о возможном поединке южноафриканца Дрикуса дю Плесси с новозеландцем Исраэлем Адесаньей.

«Я бы сказал, победит Дрикус. В его поединке со Стриклендом безопаснее было ставить на Шона, но Дрикус показал, на что он готов был пойти. Сможет ли он сделать это снова в бою против Иззи? Я не знаю, но он крепкий парень. Он корявый и будет всё время прессинговать. В бою со Стриклендом он продемонстрировал упорство, несмотря на то что пропускал удары. Так что я ожидаю, что победит дю Плесси», – сказал Уиттакер в интервью MMAcarde.

Напомним, Дрикус дю Плесси является чемпионом UFC в средней весовой категории. В своём последнем поединке он раздельным решением судей победил американского бойца Шона Стрикленда. После этого Дрикус бросил вызов Исраэлю Адесанье.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер назвал чемпиона UFC, которого раньше недооценивал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android