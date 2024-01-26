Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Роберт Уиттакер назвал чемпиона UFC, которого раньше недооценивал

Роберт Уиттакер назвал чемпиона UFC, которого раньше недооценивал
Комментарии

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер признался, что раньше недооценивал бойца из Южной Африки Дрикуса дю Плесси.

«Посмотрев поединок между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом, я понял, что не подготовился к Дрикусу должным образом. Я не проявил уважения, которого он заслуживает. Да, я осознавал, что он жёсткий боец, но не понимал, насколько он силён и мотивирован. Моё уважение. Больше подобной ошибки я не повторю», – приводит слова Уиттакера издание Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте MMArcade.

Напомним, Уиттакер встречался с дю Плесси в июле прошлого года и проиграл ему нокаутом во втором раунде. Противостояние проходило на турнире UFC 290.

Материалы по теме
Роберт Уиттакер отреагировал на счёт Даны Уайта в бою Стрикленда и дю Плесси
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android