Роберт Уиттакер назвал чемпиона UFC, которого раньше недооценивал

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Роберт Уиттакер признался, что раньше недооценивал бойца из Южной Африки Дрикуса дю Плесси.

«Посмотрев поединок между Дрикусом дю Плесси и Шоном Стриклендом, я понял, что не подготовился к Дрикусу должным образом. Я не проявил уважения, которого он заслуживает. Да, я осознавал, что он жёсткий боец, но не понимал, насколько он силён и мотивирован. Моё уважение. Больше подобной ошибки я не повторю», – приводит слова Уиттакера издание Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте MMArcade.

Напомним, Уиттакер встречался с дю Плесси в июле прошлого года и проиграл ему нокаутом во втором раунде. Противостояние проходило на турнире UFC 290.